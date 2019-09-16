 قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة التونسية بعد فرز 52% من الأصوات - بوابة الشروق
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قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة التونسية بعد فرز 52% من الأصوات

قيس سعيد ونبيل القروي
قيس سعيد ونبيل القروي
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 7:46 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 7:46 م

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين، أن المرشح المستقل قيس سعيد حافظ على موقعه في الصدارة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد بعد فرز 52% من الأصوات.

وكشفت الهيئة عن حصول سعيد على 7ر18% من الأصوات في مقابل حصول رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" على 5ر15% من الأصوات.

وحل مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث حتى الآن بنسبة 1ر13%.

ولم يتغير الوضع كثيرًا بالنسبة للمرشحين التاليين والأقرب في الترتيب حيث حل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بنسبة 8ر9% من الأصوات وبعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 4ر7%.

والترتيب ذاته كانت كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أجري أمس الأحد بموازاة الاقتراع في المراكز .

وأوضحت مؤسسة "سيجما كونساي" التي أجرت الاستطلاع أن المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي سيمران بشكل حتمي إلى الدور الثاني، في انتظار استكمال النتائج الرسمية الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


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