قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة التونسية بعد فرز 52% من الأصوات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين، أن المرشح المستقل قيس سعيد حافظ على موقعه في الصدارة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد بعد فرز 52% من الأصوات.

وكشفت الهيئة عن حصول سعيد على 7ر18% من الأصوات في مقابل حصول رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" على 5ر15% من الأصوات.

وحل مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث حتى الآن بنسبة 1ر13%.

ولم يتغير الوضع كثيرًا بالنسبة للمرشحين التاليين والأقرب في الترتيب حيث حل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بنسبة 8ر9% من الأصوات وبعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 4ر7%.

والترتيب ذاته كانت كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أجري أمس الأحد بموازاة الاقتراع في المراكز .

وأوضحت مؤسسة "سيجما كونساي" التي أجرت الاستطلاع أن المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي سيمران بشكل حتمي إلى الدور الثاني، في انتظار استكمال النتائج الرسمية الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.