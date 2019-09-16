مرتضى منصور: إذا قابلت الخطيب في القمة سأحتضنه وأقبله

رحب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمقابلة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي في مباراة الفريقين المقبلة بالسوبر المحلي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه إذا قابل الخطيب سيحتضنه ويقبله بنية صافية.

كما أشار مرتضى إلى أنه يعرف قدر وقيمة النادي الأهلي جيدا، وذكر أن الخطيب حضر حفلات زفاف أولاده الثلاثة مع مصطفى عبده نجم القلعة الحمراء السابق، وأختتم حديثه قائلا بأنه شخصية متصالحة مع نفسها دائما.

ومن المقرر أن يتقابل الأهلي والزمالك في السوبر المحلي يوم الجمعة المقبل، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق لقبه الـ11 بالبطولة المحلية، فيما يرغب الأبيض في نيل اللقب الرابع من هذه البطولة.