كوريا الجنوبية تلجأ لمنظمة التجارة العالمية بسبب خلافها التجاري مع اليابان

تقدمت كوريا الجنوبية بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد القيود التي تفرضها اليابان على الصادرات والتي تؤثر على المصنعين الرقميين في كوريا، حسبما أعلنت المنظمة اليوم الاثنين في جنيف.

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت طوكيو سلسلة من الخطوات التجارية ضد سول، التي لديها خصومة مع اليابان بسبب احتلالها لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 و1945.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن كوريا الجنوبية طلبت إجراء مشاورات مع اليابان بشأن أنواع معينة من البلاستيك الكيميائي تستخدم بشكل أساسي لصناعة الهواتف الذكية والشاشات التليفزيونية وأشباه الموصلات.

وتعتبر هذه المشاورات الخطوة الأولى في الإجراءات التي تتخذها منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع. وإذا لم يتم حل النزاع من خلال المحادثات الثنائية خلال شهرين، يمكن لكوريا الجنوبية أن تطلب من منظمة التجارة العالمية إصدار حكم في الشكوى.

وقالت كوريا الجنوبية في بيان نشرته المنظمة "كوريا تعتبر أن التغييرات التي أدخلتها اليابان على تعاملات التحكم في صادراتها إلى كوريا قائمة .. على اعتبارات سياسية غير مرتبطة بأي اعتبارات قانونية خاصة بالتحكم في الصادرات".