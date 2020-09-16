قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إن هناك حرب إعلامية تمارس من تركيا وقطر ضد الدولة المصرية، وبالتالي الإعلام الآن أصبح وسيلة حرب وهجوم في العصر الحديث، متابعًا: «يجب أن يكون لديك وسيلة تدافع بها عن نفسك تكافئ الهجوم عليك وتمكنك من شن هجوم».

وتابع «هيكل» خلال حواره لفضائية «الغد»، مساء الثلاثاء: «لا يوجد إعلام يخرج لوجه الله أو يخاطب الجميع بل كل وسيلة إعلامية لها فئات مستهدفة تتضمن التخصص وحبكة الخبر والتعامل مع الموضوع، وهذه تحتاج للدراسة في كل مرة، ومن ثم عليك أن تبحث عن تطوير ذاتك لأن الإعلام مهنة متغيرة ويجب أن تتطور مع تطور الزمن».

وأوضح أن الإعلام في العشر سنوات الماضية شهد تطورات شديدة ومصر، فبعد ثورة 2011 حدث ارتباك في الدولة حتى استقر نظام الحكم، قائًا إنه خلال السنوات حدث تطورًا مذهلًا في الإعلام بجميع أنواعه، وتجاوز الأمر لوجود ذكاء اصطناعي.

وأضاف أن التطور كان بطيئًا في مصر بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، وأصبح المطلوب سد هذه الفجوة في وقت قصير، حيث تغير مفهوم الإعلام واختلف في كل دول العالم.