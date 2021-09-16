وزير الخارجية: مصر تلقت رؤية من الكونغو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تلقت رؤية وخطة عمل من الكونغو، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، تحدد مسار المفاوضات حول سد النهضة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استعداد مصر الكامل ومرونتها في التجاوب ودراسة ما يتم طرحه.

وأضاف في كلمة بمؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الكونغولي، كريستوف لوتوندولا، اليوم الأربعاء، أن اجتماعهما ركز على قضية سد النهضة في إطار الرئاسية الكونغولية للاتحاد الإفريقي، وفي إطار ما دعا إلى مجلس الأمن أمس لاستئناف المفاوضات، موضحا أن خطة العمل التي قدمتها الكونغو، سيتم تحديد الإطار الزمني لها عند إطلاقها.

ولفت إلى تركيز دعوة مجلس الأمن حول استئناف مفاوضات سد النهضة، على عنصر الوقت بذكره مرتين، من خلال الاستئناف السريع للمفاوضات، ومرة أخرى بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في وقت قريب.

وتابع أن ذلك يدل على حرص أعضاء مجلس الأمن في الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، في إطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعرقل الأمر.

وأشار إلى تطلع مصر لتلقي الدعوة في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات، مؤكدا ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية لعملية التفاوض، وأن مصر ترى لدى الرئيس الكونغولي، فليكس تشيسكيدي، الجدية والإرادة للوصول إلى اتفاق لمشكلة سد النهضة التي استمرت على مدار عقد من الزمان.