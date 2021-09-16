وكيل الصحة بالشرقية يتابع تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، صباح ال بمركز تطعيم المواطنين اللذين توافدوا على على المركز الجديد بديوان مديرية الشئون الصحية.

وأشرف وكيل وزارة الصحة، على عملية استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح لقاح من المواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم.

وشدد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين، و 25 دولارات لغير المصريين.

ولفت إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف مسعود، أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت 30 مركزا طبيا، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت 31 مركزا طبيا للمواطنين المقيمين بالمحافظة.