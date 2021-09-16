تقام اليوم، الخميس، مباريات الدور نصف النهائي من بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2021 البلاتينية للرجال وللسيدات، والتي تقام تحت سفح الأهرامات،خلال الفترة الحالية وحتى 17 سبتمبر.

وتشهد مباريات الرجال مواجهات قوية بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا، و طارق مؤمن المصنف الرابع عالميًا، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين علي فرج، المصنف الأول عالميًا و النيوزيلندي بول كول، المصنف الثالث عالميًا.

أما منافسات السيدات، فسيجمع نصف النهائي الأول بين نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا، و الفرنسية كاميل سيرم، المصنفة الرابعة عالميًا، ويجمع نصف النهائي الآخر بين نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، والأمريكية أماندا صبحي، المصنفة السادسة عالميًا.

وشارك في البطولة 96 من أفضل لاعبي السكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة وهما مصر، إنجلترا، فرنسا، هولندا، ماليزيا، الهند، باكستان، سويسرا، استراليا، نيوزيلندا، فنلندا، المكسيك، كندا، كولومبيا، ألمانيا واسبانيا، هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، اسكتلندا، لاتفيا، فلبين، ويلز وبلجيكا و جاميكا، بمجموع جوائز مالية تصل إلي 590 ألف دولار.