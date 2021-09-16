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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 1943 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 9:39 ص

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ألفا و943 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 279 ألفا و930 إصابة.

وأشارت الوكالة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس- إلى شفاء ألفين و205 حالات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 252 ألفا و38حالة، بالإضافة لتسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2386 وفاة، حيث بلغ معدل الوفيات 0.85%، لافتة إلى أن من بين الإصابات 1921 إصابة محلية و23 إصابة وافدة.

وأضافت أن 34.97 مليون شخص تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 21.16 مليون شخص بشكل كامل، وفقا لبيانات KDCA.

يذكر أن كوريا الجنوبية تستخدم في برنامجها للتطعيم ضد كوفيد-19، لقاحات موديرنا وفايزر وأسترازينيكا ويانسن.


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