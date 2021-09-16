كوريا الجنوبية تسجل 1943 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ألفا و943 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 279 ألفا و930 إصابة.

وأشارت الوكالة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس- إلى شفاء ألفين و205 حالات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 252 ألفا و38حالة، بالإضافة لتسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2386 وفاة، حيث بلغ معدل الوفيات 0.85%، لافتة إلى أن من بين الإصابات 1921 إصابة محلية و23 إصابة وافدة.

وأضافت أن 34.97 مليون شخص تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 21.16 مليون شخص بشكل كامل، وفقا لبيانات KDCA.

يذكر أن كوريا الجنوبية تستخدم في برنامجها للتطعيم ضد كوفيد-19، لقاحات موديرنا وفايزر وأسترازينيكا ويانسن.