جروبو مكسيكو وهودباي تقتربان من شراء شركة تعدين نحاس إسبانية

قالت مصادر مطلعة إن شركتي جروبو مكسيكو المكسيكية وهودباي مينرالز الكندية وصلتا إلى القائمة القصيرة للشركة المتنافسة على شراء شركة تعدين إسبانية من مجموعة ترافيجورا جروب العالمية لتجارة المعادن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركات المتنافسة قدمت في الأسبوع الماضي عروضها لشراء شركة تعدين النحاس الإسبانية "ميناس دي أجواس تينداس المعروفة باسم "ماتسا" في صفقة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر أن الشركة المكسيكية التي يمكن أن تنجز صفقة الشراء من خلال شركة التعدين التابعة لها والمسجلة في البورصة ساوثرن كوبر كورب، تعتبر أقوى المتنافسين للفوز بالشركة الإسبانية.

يذكر أن ترافيجورا، وهي واحدة من أكبر شركات تجارة السلع والمواد الخام في العالم وشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي تدرسان بيع ماتسا منذ بداية العام بحسب ما ذكرته بلومبرج في وقت سابق. وقالت المصادر إن دراسة عروض الشراء مازالت جارية ولم يتم اختيار العرض الفائز حتى الآن.

تأتي عملية بيع شركة ماتسا، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النحاس إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام الحالي. وتسعى كبرى شركات التعدين في العالم إلى زيادة الإنتاج في ظل توقعات بزيادة الطلب مع تحول الاقتصاد العالمي نحو الوسائل الأقل إنتاج للعوادم الكربونية، في الوقت الذي قد تتراجع فيه الإمدادات على المدى الطويل، في ظل عدم تنمية مناجم جديدة.

كانت شركة ترافيجورا قد باعت 50% من أسهم ماتسا إلى شركة مبادلة عام 2015 كجزء من خططها للتعاون في الاستثمارات في مجالات التعدين. ودفعت مبادلة حوالي 500 مليون دولار لشراء أسهم ماتسا، بحسب مصدر مطلع.