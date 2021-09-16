تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار وعودة إنتاج الحقول البحرية الأمريكية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية اليوم الخميس، في ظل تراجع واسع لأسعار المواد الخام مدفوعة جزئيا بارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون تأثيرات البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة على توجهات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، بشأن السياسة النقدية ومستقبل إجراءات التحفيز النقدي الحالية.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1.5% بعد ارتفاعه أمس إلى أكثر من 72 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو الماضي.



وأدى استئناف الإنتاج من الحقول البحرية الأمريكية وتطوره بشكل مطرد في أعقاب تراجع مخاطر العاصفة المدارية نيكولاس والإعصار إيدا، حيث يزيد عدد المنشآت الإنتاج العاملة الآن بنحو 30% عن المنشآت التي كانت تعمل منذ أسبوعين أثناء الإعصار إيدا.



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في أغسطس.



وأوضحت الوزارة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7% في أغسطس، بعدما تراجعت في البيانات المعدلة لشهر يوليو بنسبة 1.8%.



وتفاجأ الخبراء بهذا التعافي، حيث كانوا يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% أخرى مقارنة بالتراجع الذي جرى الإعلان عنه في البداية للشهر السابق عند 1.1% .



وتراجع سعر خام غرب تكساس اليوم بمقدار 65 سنتا إلى 71.96 دولار للبرميل تسليم تشرين أكتوبر المقبل، وتراجع خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 57 سنتا إلى 74.89 دولار للبرميل تسليم تشرين نوفمبر المقبل.