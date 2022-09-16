 بعد اقتحام 7 بنوك.. وزير الداخلية اللبناني يدعو لاجتماع عاجل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد اقتحام 7 بنوك.. وزير الداخلية اللبناني يدعو لاجتماع عاجل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 1:08 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 1:08 م

دعا وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي ظهر اليوم؛ للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على البنوك.

جاء ذلك في وقت تواصلت فيه اليوم عمليات اقتحام مودعين مسلحين لفروع بنوك في مناطق متفرقة بلبنان بما في ذلك العاصمة بيروت للحصول على ودائعهم المحجوزة في البنوك منذ عام 2019، بسبب الانهيار المالي الكبير في البلاد آنذاك بسبب تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والتي لا تزال تتفاهم حتى اليوم.

ووصل عدد البنوك التي تم اقتحامها اليوم إلى ٧ بنوك وسط ذعر شديد أدى لإغلاق أغلب الفروع.

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