بيان عراقي: الفرق الفنية تعالج خللا فنيا في أحد أنابيب تصدير النفط جنوبي البلاد

أعلنت شركة نفط البصرة كبرى الشركات النفطية في العراق، مساء اليوم الجمعة، أن الفرق الفنية والهندسية عالجت تسربا للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي بمحافظة البصرة، 550 كم جنوبي بغداد.



وذكر بيان لشركة نفط البصرة "تم استئناف عمليات الضخ تدريجياً لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة".



وأكدت الشركة أن "عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل منها بالمعدلات الطبيعية المخطط لها".



وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر نفطية عراقية، بأن صادرات العراق النفطية توقفت بسبب خلل فني في أنبوب لنقل النفط الخام في ميناء البصرة.



وأوضحت المصادر أن العمل جار منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن لإصلاح الأضرار واستبدال الجزء المتضرر.



وذكرت المصادر حينذاك أن عمليات تصدير النفط العراقي تتم حاليا عبر 3 عوامات تصدير داخل المياه الإقليمية جنوبي البلاد داخل الخليج.



ويبلغ متوسط صادرات النفط العراقية خلال الأشهر الماضية 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا.