أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع في أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بالاتفاق مع تقديرات أولية.

وارتفع التضخم في أغسطس إلى 1ر9 بالمئة مقابل 9ر8 بالمئة في الشهر السابق عليه. وجاءت هذه النسبة متفقة على تقديرات أولية نشرت في 31 أغسطس الماضي.

كما زاد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 3ر4 بالمئة في أغسطس، بالاتفاق مع التقديرات، مقابل 4 بالمئة في يوليو الماضي.

وبالمقارنة بشهر يوليو، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 6ر0 بالمئة في أغسطس، فيما كانت التقديرات السابقة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 5ر0 بالمئة

وجاءت زيادة التضخم في أغسطس على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نسبتها 38 بالمئة في أسعار الطاقة، و6ر10 بالمئة في أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 1ر5 بالمئة، وزادت أسعار الخدمات بنسبة 8ر3 بالمئة.