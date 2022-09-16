جالطة سراي يفوز على قونيا سبور ويتصدر الدوري التركي

فاز فريق جالطة سراي على ضيفه قونيا سبور 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا فوز قيصري سبور على هاتاي سبور 4 / صفر.

وسجل هدفي جالطة سراي سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة الأولى من اللقاء وفرانشيسكو كالفو، لاعب قونيا سبور، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 82، فيما سجل هدف قونيا سبور أندري سيكيسي في الدقيقة 15.

وشهدت المباراة طرد إبراهيم سيهيتش لاعب قونيا سبور في الدقيقة 89.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد قونيا سبور عند 14 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق قيصري سبور على هاتاي سبور 4 / صفر.

وسجل أهداف قيصري سبور بيرنارد مينساه في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وميجيل كاردوزو في الدقيقة 44 وأندريا بيرتولاتشي في الدقيقة 87 وماريو جافرانوفيتش في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد سيمون فاليت لاعب هاتاي سبور في الدقيقة 89.

ورفع قيصري سبور رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هاتاي سبور عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.