زيلينسكي يعلن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا: خطوة كنا بحاجة إليها

أفاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بأن قواته استعادت السيطرة على قرية أندرييفكا بالقرب من باخموت في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية التي يلقيها عبر الفيديو ، في إشارة إلى تحرير أندرييفكا: «بالنسبة لأوكرانيا، إنها نتيجة مهمة وكنا بحاجة إليها بشدة».

وأضاف أن القوات الأوكرانية كانت نشطة أيضا في بلديتي كليشيتشيفكا وكورديوميفكا المجاورتين.

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، قد أعلنت بالفعل عن تحرير أندرييفكا في الصباح، بعد أن اتضح أن تقارير مماثلة في اليوم السابق كانت سابقة لأوانها.

وكان هناك ارتباك مماثل حول قرية كليشيتشيفكا، التي أعلنت القوات الأوكرانية التي تقاتل هناك أنه تم تحريرها، لكنها تراجعت وقالت إن القتال حول القرية لا يزال مستمرا.

كما أشاد زيلينسكي بقرار المفوضية الأوروبية بإنهاء قيود التجارة المفروضة على الحبوب الأوكرانية.

وقال إن أوروبا تفوز دائما عندما تنجح المعاهدات ويتم الوفاء بالوعود، وحث في الوقت نفسه الدول المجاورة على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.