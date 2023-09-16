ليفركوزن يقدم للبوندسليجا منافسا قويا جديدا لبايرن على اللقب

رغم الهدف المبكر الذي أحرزه المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين لفريق بايرن ميونخ الألماني، انتزع باير ليفركوزن التعادل 2-2 في نهاية المباراة، ونال كل من الفريقين النقطة التي يستحقها في لقاء قمة على صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وواصل الفريقان صراعهما على الصدارة، لتشير المراحل الأربعة الأولى في المسابقة إلى أن بايرن ربما وجد أخيرا الفريق الذي يستطيع منافسته على لقب المسابقة هذا الموسم، بعدما احتكر بايرن اللقب على مدار 11 موسما متتاليا.

ورفع كل من الفريقين رصيده إلى 10 نقاط من أول أربع مباريات في المسابقة هذا الموسم، وحافظ ليفركوزن على الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام بايرن، بعدما نجح الإسباني تشابي ألونسو اللاعب السابق لبايرن والمدير الفني الحالي لليفركوزن في الاختبار وقاد فريقه لانتزاع التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة بعد عرض آخر قوي للفريق في البوندسليجا.

ورفض توماس توخيل المدير الفني لبايرن اللجوء للفلسفة في تعليقه على إمكانية أن يكون ليفركوزن منافسا خطيرا لفريقه على اللقب في الموسم الحالي، وقال: "ليست لدي إجابة ذكية على هذا. إنها مسابقة ماراثونية... في النهاية، كل فريق يحصل على ما يستحق".

وافتتح كين التسجيل في المباراة بهدف مبكر في الدقيقة السابعة، وتعادل أليخاندرو جريمالدو لفريق ليفركوزن في الدقيقة 24، ومنح ليون جوريتسكا قدرا من السعادة لجماهير بايرن عندما تقدم مجددا للفريق في الدقيقة 86، ولكن الأرجنتيني إيزكويل بالاسيوس انتزع التعادل لليفركوزن بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وجاء الهدف من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وأشاد تشابي ألونسو بعقلية فريقه، قائلا: "لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن إنجاز كبير، ولكننا قدمنا مباراة جيدة... لم يكن من السهل العودة في المباراة بعد الهدف الثاني لبايرن... علينا مواصلة تقدمنا".

وأوضح جرانيت تشاكا لاعب خط وسط ليفركوزن: "العودة في النتيجة مرتين على ملعب بايرن يستحق الاحترام".

وكان بايرن ميونخ حسم لقب الدوري في الموسم الماضي، بعد صراع قوي مع بوروسيا دورتموند استمر حتى المرحلة الأخيرة من المسابقة، ولكن بداية المسابقة هذا الموسم منحت الجماهير أملا في منافسة قوية أخرى على لقب البوندسليجا.

وقال كونراد لايمر اللاعب الجديد لبايرن: "الموسم لا يزال في بدايته، ونتطلع لموسم مثير".

وكانت مباراة الأمس، أمام 75 ألف مشجع احتشدوا في مدرجات استاد "أليانز آرينا" في ميونخ دليلا على هذه الإثارة التي ينتظرها الموسم الحالي.

وقال جوناس هوفمان لاعب ليفركوزن: "أعتقد أنها كانت ليلة رائعة للمشجعين... كل من الفريقين حقق التوقعات المنتظرة منه بتقديم مباراة قمة".

ومع تعادل الفريقين في المباراة أمس، حصل أكثر من فريق في المسابقة على فرصة البقاء بقوة في دائرة المنافسة على الصدارة مبكرا، حيث يستطيع شتوتجارت لايبزج ويونيون برلين وغيرهم رفع رصيده إلى تسع نقاط وفي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف فرسي القمة بايرن وليفركوزن.