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غادرت الرياض إلى ليبيا، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس": "غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم السبت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وفقا للآليات المتبعة لدى المركز.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.