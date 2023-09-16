ميلوني تدعو فون دير لاين لزيارة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الدعوة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة جزيرة لامبيدوسا.

جاء ذلك في أعقاب الزيادة غير المسبوقة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في الأيام الأخيرة.

وناشدت ميلوني رئيسة المفوضية في رسالة فيديو على منصة «إكس»، مساء الجمعة لتجري زيارة إلى الجزيرة لتدرك شخصيا خطورة الوضع هناك.

ومنذ بداية الأسبوع، وصل آلاف المهاجرين بالقوارب إلى الجزيرة الصغيرة التي تقع بين جزيرة صقلية الإيطالية وشمال إفريقيا.

وشهد يوم الثلاثاء وحده، وصول أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى لامبيدوسا، وهو رقم قياسي أكثر من أي يوم آخر على الإطلاق. وفي وقت واحد، كان بداخل مركز الاستقبال 6800 شخص.

وبسبب قربها من مدينة صفاقس الساحلية التونسية، كانت لامبيدوسا منذ فترة طويلة قبلة الساعين إلى الهجرة إلى أوروبا. وقد أعلن مجلس المدينة بالجزيرة حالة الطوارئ مساء الأربعاء استجابة للوضع.

وقالت ميلوني إنها ستتخذ قرارا بشأن إجراءات استثنائية يوم الاثنين المقبل، مثل تمديد الوقت الذي يسمح للاجئين بالبقاء فيه في مراكز اللجوء.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية في روما، وصل حوالي 127200 شخص إلى إيطاليا بالقوارب منذ بداية العام وحتى 15 سبتمبر. وكان الرقم حوالي 66200 في نفس الفترة من العام الماضي.