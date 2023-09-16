أذربيجان تستولى على طائرة عسكرية أرمينية قرب الحدود

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تمكنت وحدة من الجيش الأذربيجاني من الاستيلاء على طائرة "كوادروكوبتير" تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (أذرتاج).

ووفقا للوكالة، حاولت الطائرة الأرمينية الاستطلاع على مواقع للجيش الأذربيجاني قرب قرية توركش بمحافظة شاهبوز الحدودية في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي.

وتصاعد التوتر في جمهورية أرمينيا السوفيتية السابقة، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إرسال عدد كبير من القوات الأذربيجانية على الحدود المشتركة للبلدين.

ولطالما كانت أرمينيا وأذربيجان عدوتين، فيما كانت اليد العليا في البداية لأرمينيا بعد حرب في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وفي حرب ثانية في 2020، استغلت أذربيجات أموالا من أعمالها في النفط والغاز لإعادة تسليح جيشها واستعادت أراضي خلال الصراع.

وكانت هناك حملات عسكرية أقصر منذ ذلك الوقت، تمخضت عن سيطرة قوات أذربيجان على نحو 150 كيلومترا من أراضي أرمينيا، وطالبت يريفان باستعادتها.

وأكبر نقاط النزاع بين يريفان وباكو هي جيب ناجورنو- كاراباخ، التابع لأذربيجان لكن يقطنه الأرمن.