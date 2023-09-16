أردوغان: على السويد الوفاء بالتزاماتها قبل كل شيء

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موافقة أنقرة على انضمام السويد للناتو منوطة بقرار البرلمان التركي مطالبا ستوكهولم الوفاء بالتزاماتها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان، اليوم السبت، بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبشأن عضوية السويد في الناتو قال أردوغان: "ليس من الممكن أن نقول نعم أو لا ما لم يقرر البرلمان التركي".



وأردف: "قبل كل شيء على السويد القيام بواجبها المترتب عليها، حسنا هل تقوم السويد بذلك حاليا؟ يقولون لنا مرارا أنهم أعدوا قانونا (لمكافحة الإرهاب) لا تكفي صياغة القانون، بل يجب تطبيقه".



وتابع: "مهما قاموا بتعديلات دستورية أو قانونية في السويد فإن إرسالهم إرهابيين إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة السويدية يعني أنهم لا يقومون بواجبهم ويعني أيضا استمرار مظاهرات الإرهابيين في شوارع ستوكهولم".