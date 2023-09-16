أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليون و500 ألف جنيه بمركز ههيا، وذلك في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن تلك المشروعات جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء، والتي تُقام جميعها بتكلفة إجمالية 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المشروعات ال10 بينها إنشاء محطة مياه العدوة بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وفي قطاع البنية التعليمية.. تم الانتهاء من إنشاء مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة رفاعة الطهطاوى الإعدادية بنات بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومدرسة حمدي حسين السيد للتعليم الأساسي بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومدرسة خليل إبراهيم أرناؤط الثانوية بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة السلامون للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة شرشيمة الابتدائية بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة.. تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وإحلال ملعب مركز شباب العلاقمة بتكلفة مليون جنيه، وإنشاء مركز شباب صبيح بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.