محافظ مطروح يتفقد استعدادات تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، طابور اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ، جاهزية الجهات المشاركة لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة.

وأكد محافظ مطروح، أهمية الظهور بالشكل اللائق مع تضافر جهود الأجهزة، وتوثيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم, وتحديد مخطط كل جهة والتوقيتات للتنفيذ، مع تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة خلال مخطط تنفيذ المبادرة الرئاسية لكل جهة وتحقيق أهدافها المرجوة في خدمة المجتمع وتنميته، وبناء الإنسان مع تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرص حياة أفضل.