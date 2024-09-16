وزير الخارجية: تحركات مصرية مخلصة لسرعة إنهاء الأزمة في السودان وتسويتها سياسيا

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، اليوم الاثنين، أنهما اتفقا على ضرورة دعم الشعب الليبي الشقيق في تقرير مصيره، ورفض أي إملاءات أو ضغوط خارجية.

ولفت إلى اتفاقهما على سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما يسهم في تشكيل قيادة جديدة تنهي الأزمة القائمة منذ عام 2011، وبما يضمن وحدة التراب الوطني الليبي.

وذكر أن المباحثات تناولت كذلك الوضع الكارثي على المستوى الإنساني في السودان، والضرورة العاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة الجارية، والعمل على الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أنه «أطلع نظيره الروسي على التحركات المصرية الجادة والمخلصة؛ لسرعة إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي وتسوية سياسية بالسودان».

وأفاد بأن المباحثات تناولت كذلك الوضع في سوريا، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين روسيا والدول العربية، في ضوء الدور المهم لموسكو بهذا الملف.

وأوضح أنهما اتفقا على العمل على إنهاء الأزمة القائمة في سوريا منذ سنوات، بما يحفظ لها وحدتها وسيادتها، ويمكن مؤسسات الدولة من العمل على مكافحة الإرهاب».