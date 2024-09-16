مبعوث بايدن يبلغ إسرائيل: الحرب على لبنان لن تعيد أحدا إلى الشمال

أبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين، وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، أن الحرب على لبنان لن تعيد أحدا إلى الشمال وأنها ستكون حربا واسعة وطويلة.

وحذر هوكشتاين من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع وطويل الأمد، وذلك في سلسلة من الاجتماعات عقدها في إسرائيل شملت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج ووزير الدفاع غالانت.

وأكد هوكشتاين في اجتماعه مع غالانت أن مواجهة واسعة مع حزب الله ستكون خطرة، وأن الأمريكيين قلقون من الدعوات داخل الجيش الإسرائيلي لشن حرب على لبنان، ويأملون في إبقاء الصراع على "الحدود" من أجل منع حرب شاملة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وحذر هوكشتاين من أن صراعا أوسع في لبنان يمكن أن يتطور إلى صراع إقليمي أوسع وأطول بكثير. وأكد أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن توسيع الصراع في لبنان سيحقق هدف إعادة سكان الشمال إلى تلك المناطق.