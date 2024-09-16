كاف: قرعة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية الخميس المقبل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الاثنين، إقامة قرعة بطولة كأس الأمم للكرة الشاطئية الخميس المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تقام النسخة السادسة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر 2024 في الغردقة.

وأضاف أن الفرق المشاركة تتكون مصر (الدولة المضيفة) والسنغال وغانا والمغرب وتنزانيا وموريتانيا وموزمبيق وملاوي.

وأوضح :" من المتوقع أن تكون البطولة، التي ستشهد تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، تجربة أخرى مثيرة لكرة القدم الشاطئية الأفريقية، مع تركيز كل الأنظار على منتخبالسنغال، الذي يستهدف الفوز بلقبه الخامس في البطولة.

وتعتبر كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية هي بطولة تأهيلية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025 التي ستستضيفها سيشل العام المقبل

وتستضيف مصر الحدث النهائي للمرة الثانية، بعد نسخة 2018 في شرم الشيخ.

تعد مدينة الغردقة الساحلية الخلابة، المشهورة بشواطئها الخلابة، بجذب عشاق كرة القدم الشاطئية ومشجعي الدول المشاركة.