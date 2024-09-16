 صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة إصابات العدوان إلى 95 ألفا و413 - بوابة الشروق
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صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة إصابات العدوان إلى 95 ألفا و413


نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:56 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ346 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدًا و76 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 41 ألفًا و226 شهيدًا، و95 ألفًا و413 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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