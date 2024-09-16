تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة مناقشة رواية "أنت تُشرق... أنت تُضيء" للكاتبة رشا عدلي، الحائزة على جائزة كتارا الأدبية، اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة، ومن المقرر أن يدير مناقشة الرواية الكاتب الصحفي سيد محمود.

"أنت تُشرق... أنت تُضيء" صدرت عام 2022، وهي الرواية العاشرة في مسيرة الروائية المصرية رشا عدلي التي بدأتها في عام 2012 برواية "صخب الصمت".

تدور أحداث الرواية حول لوحات وجوه الفيوم والأسرار وراءها، وذلك من خلال رنيم، بطلة العمل التي تنضم لفريق بحثي لمشروع يدعمه عدد كبير من المؤسسات الهامة المهتمة بالأبحاث الفنية، وذلك للبحث حول هذه المومياوات والكشف عن كل ما يتعلق بها. ومن خلال بحثها، تكتشف عيوبًا بصرية في عدد من الوجوه.