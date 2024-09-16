قيادي بحركة حماس: يحيى السنوار يوجه رسالة مباشرة للشعب الفلسطيني والعالم قريبا

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قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إن رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، سيوجه رسالة مباشرة إلى الشعب الفلسطيني والعالم قريبا، وذلك وفقًا لما أوردته شبكة «قدس» الإخبارية، صباح الاثنين.

تغطية صحفية: أسامة حـــمدان: يحــيى الســــنوار سيوجه رسالة مباشرة للشعب الفلسطيني والعالم قريبا. pic.twitter.com/1NJ1EMDWR0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 16, 2024

والجمعة الماضية، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، رسالة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وقال السنوار لنصر الله: «نشكركم على التضامن الذي عبّرت عنه أفعالكم في جبهات محور المقاومة إسناداً ودعماً ‏وانخراطاً في هذه المعركة».

ولم يظهر السنوار علنا منذ أحداث 7 أكتوبر، ويُعتقد على نطاق واسع أنه يدير الحرب من الأنفاق تحت غزة.