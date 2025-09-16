الجيش الباكستاني: مقتل 5 جنود في انفجار لغم أرضي بإقليم بلوشستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل خمسة من جنوده في انفجار لغم أرضي بالقرب من مركبة تابعة لقوات الأمن خلال عملية تطهير في منطقة شيرباندي بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة "سما نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - بأن الانفجار وقع أثناء قيام قوات الأمن بعملية تطهير لاستئصال مخابئ الإرهابيين في منطقة شيرباندي.

وأضاف البيان أن مثل هذه الهجمات لا تنال من عزيمة قوات الأمن وإنما تزيدهم إصرارا على بذل الجهود والتضحيات من أجل القضاء على آفة الارهاب من البلاد.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".