الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:04 م
استشهاد 38 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 11:32 ص

أفادت مصادر طبية باستشهاد 38 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المصادر قولها، إن من بين الشهداء 35 من مدينة غزة، التي "تتفاقم فيها أزمة التجويع والتدمير مع سعي الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل".

وقال مستشفى العودة، إنه "استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء و20 إصابة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع".

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صباح اليوم شمال غربي مدينة غزة، في حين أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.


