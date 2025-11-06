رابطة العالم الإسلامي تطلق نداء عاجلا لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة

أطلقت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، الأربعاء، نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لإنقاذ الشعب السوداني، خاصة بعد التقارير التي تشير إلى المجاعة في مدينتي الفاشر وكادقلي.

وأعربت الرابطة في بيان عن قلقها وألمها العميق إزاء التقارير الأممية الصادمة حول الحالة الإنسانية الكارثية، والمجاعة التي تشهدها مناطق في السودان.

وقال الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، إن المجاعة في السودان تحدث الآن أمام أنظار المجتمع الدولي، وللمرة الثانية في أقل من عام، وفقا لما أعلنه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في مدينتي الفاشر وكادقلي.

وأكد أن هذا الإعلان يمثل نداء ملحا للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لإنقاذ الشعب السوداني، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية تجاه الخروقات والانتهاكات المروعة بحق المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحمل "العناصر الإجرامية" مسؤولية الامتثال الكامل لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومضامين إعلان جدة بشأن حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.