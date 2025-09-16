 اعتقال رجل بعد اختراق طائرة مسيرة المجال الجوي قرب قلعة وندسور قبل زيارة ترامب - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 9:42 م
اعتقال رجل بعد اختراق طائرة مسيرة المجال الجوي قرب قلعة وندسور قبل زيارة ترامب

لندن (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 9:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 9:12 م

اعتقلت السلطات البريطانية رجلا اليوم الثلاثاء، بعد أن حلقت طائرة مسيرة قرب قلعة وندسور قبل يوم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.

وقالت الشرطة في "تايمز فالي" إن الرجل تم احتجازه للاشتباه في انتهاك قيود المجال الجوي وهي جزء من خطط أمنية مشددة، قبل زيارة ترامب، والتي ستشمل مأدبة فخمة في القلعة غدا الأربعاء يقيمها الملك تشارلز الثالث.

ويخضع الرجل (37 عاما) وهو من إحدى ضواحي لندن للاحتجاز بعد اعتقاله في ويندسور جريت بارك. ولا يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم في إنجلترا إلا إذا تم توجيه اتهامات إليهم.

وتم فرض قيود على المجال الجوي حتى يوم الخميس في وندسور وكذلك في تشيكرز، القصر الريفي حيث سيستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر ترامب بعد غد الخميس.

وقالت شرطة تايمز فالي إنها تراقب وندسور من الجو ونشرت رجال شرطة مسلحين في شوارعها كما تقوم بدوريات على نهر التايمز لتوفير أمن إضافي أثناء الزيارة.


