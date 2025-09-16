قال وزير البيئة والغابات والتغير المناخي الهندي، بوبندر ياداف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حققت بنجاح 67.5% من أهداف التخلص التدريجي من مركبات الكلوروفلوروكربون، في الإنتاج والاستهلاك للتطبيقات الخاضعة للرقابة والمستنفذة للأوزون مستبقة بذلك المواعيد الخاصة ببروتوكول مونتريال، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وأوضح ياداف في رسالة بالفيديو خلال فعالية نظمت بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، أن البروتوكول شهد التخلص من 99% من المواد المستنفدة للأوزون في أنحاء العالم، مما ساعد على تعافي طبقة الأوزون.

وأضاف ياداف، "أن طبقة الأوزون تتعافى، ومن المتوقع أن تعود إلى قيم ما قبل ثمانينيات القرن العشرين بحلول عام 2050 تقريبًا"

وتابع الوزير الهندي: "بحلول أول يناير 2025، حققت الهند بنجاح 67.5% من أهداف التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون والإجراءات الخاضعة للرقابة، والتي تم إكمالها قبل مواعيد بروتوكول مونتريال".

يشار إلى أن بروتوكول مونتريال، الذي صدقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 198، يعرف على نطاق واسع بأنه أكثر الاتفاقيات البيئية الدولية نجاحًا.

وأدى البروتوكول إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون المستخدمة في التبريد وتكييف الهواء ورغوات مكافحة الحرائق وحتى البخاخات، مما يقلل من المخاطر الصحية ومخاطر النظام البيئي من الأشعة فوق البنفسجية.

وأكد ياداف أن معالجة الطلب المتزايد على التبريد مثل تحديًا وفرصة في نفس الوقت.

وكانت الهند واحدة من أوائل الدول التي تبنت خطة عمل شاملة للتبريد، والتي قال ياداف إنها أظهرت "تعاونًا عاليًا بين الوزارات وعبر القطاعات في وضع مسارات قابلة للتنفيذ لتوفير التبريد المستدام لتلبية احتياجات التبريد مع تحييد آثاره السلبية".