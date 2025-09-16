روسيا: مستعدون لمواصلة دعم الأمم المتحدة بشأن توحيد المؤسسات الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أن الليبيين أنفسهم يجب أن يؤدوا الدور الرئيسي في هذا الشأن.

وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: "أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة في ليبيا، بمشاركة أساسية ومباشرة من مواطني هذا البلد في هذه العملية"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن المساعدة الدولية لهذا النشاط الأممي يجب أن تكون واعية ومنسقة، وأن تشمل جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية القادرة على إحداث تأثير بنّاء على الوضع في ليبيا".

جدير بالذكر أنه يوجد في ليبيا حكومتين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.