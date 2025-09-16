سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحثت سوريا والسعودية، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، مع نظيره السعودي أيمن بن محمد السياري في الرياض، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة، إن الجانبين بحثا "سبل تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية والمصرفية"، وتطرقا إلى سبل "الدعم الفني والتدريبي من قبل البنك المركزي السعودي لسوريا في الرقابة المصرفية، والتقانة المالية، والمدفوعات، والسياسة النقدية".

وتناولا سبل تعزيز "التعاون في تنظيم عمليات التحويل، وتعزيز التدابير الرقابية على القطاع المالي"، واتفقا على "استمرار التواصل والزيارات الثنائية مستقبلاً".

وفي السياق، قالت وكالة "سانا"، إن جرى عقد اجتماعات ثنائية مع مسئولين كبار في بنوك سعودية، بحث خلالها مجالات التعاون مع القطاع المصرفي السعودي.

وكانت سوريا والسعودية، وقعتا اتفاقية ثنائية في أغسطس الماضي؛ لتشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين البلدين.

وفي يوليو الماضي، أُطلق من العاصمة دمشق أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية، جرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة، إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.