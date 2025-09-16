ماريان خوري: مشاورات لحضور دولة المغرب كضيف شرف سوق مهرجان الجونة السينمائي

كشفت المنتجة ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، أن هناك مشاورات لاستضافة دولة المغرب كضیف شرف في سوق المهرجان، بتمثیل من الھیئة المغربیة للأفلام وعدد من الشركات والھیئات الأخرى.

وأوضحت أن السوق يشهد أيضا ھذا العام حضورًا مؤثرًا للمراكز الثقافیة الأجنبیة وممثلین عن الصناعة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب فاعلیات عدیدة على ھامشه، وبھذا، یتحول سوق سیني جونة إلى منصة حقیقیة للتعاون بین المراكز السینمائیة، ولدفع الإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات والخدمات في مجال صناعة السینما.

وأكدت ماريان خوري، أن سوق سیني جونة بعد أن رسّخ وجوده في الدورة الماضیة، یتقدم ھذا العام إلى مرحلة أبعد، لیكون لاعبًا أساسیًا في خلق الشراكات، وتعمیق التعاون، وعقد اتفاقات بین كبرى الھیئات السینمائیة على مستوى الدول .وبذلك یغدو السوق ذراعًا مھمة لتوسیع العلاقات في صناعة السینما، لیس فقط محلیًا وإقلیمیًا، بل دولیًا أیضًا.

كما أكدت أن وجود الھیئة المصریة للأفلام یضیف ثقلًا كبیرًا، خاصة بعد الدور البارز الذي قامت بھ في جناح مصر بسوق مھرجان كان، حیث روّجت للإنتاج المشترك وسوّقت لمشاریع أجنبیة سیتم تصویرھا في مصر، وھو ما یشكل خطوة محوریة لصناعة السینما المصریة.