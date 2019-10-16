 جمهورية التشيك تعتزم توسيع استخدام الطاقة النووية حتى وإن انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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جمهورية التشيك تعتزم توسيع استخدام الطاقة النووية حتى وإن انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي

براغ - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:35 م

قال رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيس إنه يسعى إلى بناء محطات جديدة للطاقة النووية في بلاده، بأي طريقة ممكنة.

ونقلت وكالة أنباء "سي تي كيه"عن بابيس الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قوله أمام نواب البرلمان في العاصمة براغ اليوم الأربعاء: "علينا أن نحقق ذلك، حتى إذا اضطررنا إلى انتهاك القانون الأوروبي".

وأكد بابيس أن ضمان توفير الطاقة يمثل أولوية بالنسبة لجمهورية التشيك، ولكن لم يتضح ما إذا كانت هذه التصريحات تشير إلى تقييمات التأثير البيئي أم إلى قضية دعم الدولة أو غيره من المتطلبات الأوروبية.

وقال مؤسس حزب "أنو" (نعم) والسياسي الشعبوي إن التوسع في استخدام الطاقة النووية كان من المفترض أن يبدأ في وقت سابق.

وقال بابيس، وهو رجل أعمال وملياردير: "تأخرنا كثيرا في مجال الطاقة النووية"

وعلى النقيض من ألمانيا التي تعتزم وقف تشغيل جميع محطاتها النووية خلال العقد القادم، لا تزال جمهورية التشيك تحتفظ بمحطات نووية، وتعتزم الحكومة زيادة نصيب الطاقة النووية إلى أكثر من نصف مصادرها من الطاقة بحلول عام 2040 .


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