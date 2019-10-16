 المحكمة الإدارية التونسية: لم نتلق أي طعن في نتائج الجولة الرئاسية الثانية - بوابة الشروق
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المحكمة الإدارية التونسية: لم نتلق أي طعن في نتائج الجولة الرئاسية الثانية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:38 م

ذكرت المحكمة الإدارية التونسية، أنها لم تتلق أي طعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل إغلاق باب الطعون اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري -في تصريح إذاعي- أنه بذلك باتت نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية نهائية، وستقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن ذلك بشكل رسمي لتنطلق بعد ذلك إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

يشار إلى أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حقق في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فوزا كاسحا بحصوله على 71ر72 % من أصوات الناخبين، بينما حصد رجل الأعمال نبيل القروي 29ر27 % من الأصوات.


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