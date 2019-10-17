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أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 عن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر الفريق الذى يبدأ يوم الأحد 20 أكتوبر ويستمر حتى يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه، استعدادًا لخوض تصفيات بطولة الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة منتخب الشباب على النحو التالي: " حمزة علاء عبدالله – الأهلي / إيهاب حسن العايدي – المصري / محمد الشناوي – بتروجيت / محمد سلامة بركات – الأهلي / أحمد عيد محمد – الزمالك / محمود صابر – الأهلي / فارس محمد مجاهد – سموحة / حازم هاني – المنصورة / عبدالرحمن العشري - إنبي / محمد أشرف محمد – الأهلي/ عبدالله عازل علي – إنبي / زياد محمد كمال – إنبي / العربي بدر – الأهلي / إبرهيم عادل علي – بيراميدز / محمود صابر عبدالمحسن – المستقبل / عبدالغني محمد عبدالغني – الاتحاد / أسامة فيصل – الزمالك / زياد فرج – المصري / محمود محمد عباس – بتروجت / عماد ميهوب – بيراميدز / حسام حسن علي - غزل المحلة / حمادة فاروق - مصر المقاصة / يوسف المجيد - هيرتا الألماني / زياد عماد الجيوشي – الجونة".

ويدخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرًا مفتوحًا من يوم 20 حتى 29 من شهر أكتوبر الجاري يلعب خلاله خمس مباريات وديه مع فرق اندية القسم الثاني.

وقرر الجهاز الفني قرر للفريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تلعب ثلاث مباريات أيام 23 و26 و29 أكتوبر الجارى، أما المجموعة الثانية سوف تلعب مباراتين يومي 24 و27 من نفس الشهر.