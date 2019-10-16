أعرب رودريجو مورينو مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم عن سعادته البالغة بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بعد التعادل 1 / 1 مع مضيفه السويدي مساء أمس الثلاثاء في التصفيات).

واعترف مورينو ، الذي سجل هدف التعادل والتأهل في الوقت بدل الضائع للمباراة ، بأنه على الرغم من عدم تحقيق الفوز في المباراة فإن "أهم شيء" هو أن الفريق حقق "الهدف" وتأهل للنهائيات.

وقال مورينو مهاجم بلنسية الإسباني :"نشعر بالسعادة لتأهلنا. أعتقد أننا كنا نستحق أكثر مما حققناه في هذه المباراة. في الشوط الأول ، سنحت لنا عدة فرصة كانت كفيلة بجعل المباراة أكثر هدوءا بالنسبة لنا. ولكن الشيء المهم هو أننا حققنا الهدف".

واعترف مورينو بأنه لم يبدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية بسبب شعوره ببعض الإجهاد في الأيام الماضية.

وأوضح في تصريحات إعلامية بعد المباراة : "كنت أتدرب منفردا خلال الأيام الماضية".

وقال مورينو : "من الواضح أنه إذا لم نفز بجميع المباريات ، سيقول الناس إننا لسنا على المستوى المطلوب. إنه أمر منطقي لأننا أحد أفضل الفرق. الشيء المهم أننا تأهلنا. ومن الآن ، لدينا الفرصة والوقت لتطوير مستوانا ومواصلة التقدم".