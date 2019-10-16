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تقارير بريطانية: لن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست مساء اليوم

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:28 م

كشفت تقارير إعلامية في بريطانيا أنه ليس من الممكن أن تسفر المفاوضات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن التوصل إلى اتفاق شامل مساء اليوم الأربعاء.

وكانت المفاوضات تأخرت حيث كان من المفترض أن تنتهي قبل ظهر اليوم، وقالت التقارير الإعلامية البريطانية إنه من غير المنتظر التوصل إلى اتفاق في نفس اليوم.

واستندت التقارير إلى مصدر حكومي، لم تفصح عنه.

وفي المقابل، رفض مقر رئاسة الحكومة البريطانية في دوانينج ستريت التعليق على التقارير.

كانت المفاوضات تهدف إلى إعداد مشروع اتفاق يمكن المصادقة عليها أمام القمة الأوروبية المقررة في بروكسل غدا الخميس لمدة يومين.

وكان دونالد توسك، رئيس الاتحاد الأوروبي، صرح للتلفزيون البولندي في وقت سابق اليوم بالقول" كنت أراهن مساء أمس على إعداد الاتفاق والموافقة عليه، أما اليوم، فظهرت بعض الشكوك من الجانب البريطاني".

وأضاف توسك ان الوضع في البرلمان البريطاني معقد " لكن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح".


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