شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأكد أنه سيطالب بحل لجنة عمرو الجنايني التي تدير اتحاد الكرة.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت عن إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الخامسة يوم 19 أكتوبر، بدلا من الأهلي، بعد تأجيل القمة بناء على تعليمات الأمن.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء: "من هو حسام الزناتي الذي يدير لجنة المسابقات، أعيدوا لنا عامر حسين، على الأقل لديه خبرات".

وتابع "هناك تصميم من حسام الزناتي على إرهاق الزمالك قبل مباراة جينيراسيون، بعد تأجيل مباراة الأهلي، وضع مباراة المقاولون لكي يتعرض الزمالك للاجهاد والإصابات".

وأكمل "من سمح لك بوضع مباراة أخرى بدلا من الأهلي في نفس الموعد، ولماذا لم تضع مباراة للأهلي أمام الجونة في نفس التوقيت، هل كل هذا لأنك عملت من قبل مع نادر شوقي؟".

وواصل هجومه على الزناتي قائلا "من أنت، من قام بتعيينك في هذا المنصب، هل لمجرد أنك كنت مساعد فضل في كأس الأمم، كل شخص يأتي بأصدقائه وأقاربه في المنصب".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلا "سأقوم برفع دعوى قضائية من أجل حل لجنة اتحاد الكرة برئاسة الجنايني، الجمعية العمومية كان لديها حق، أنتم لجنة غير شرعية".