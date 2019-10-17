الرئيس الفرنسي: يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف العدوان العسكري في سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف العدوان العسكري على شمال سوريا.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة تولوز الفرنسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "أعلنا إدانة العملية التركية في سوريا، والخطوات المفيدة التي نريد أن نقوم بها تتمثل في إقناع شركائنا الأمريكيين بضرورة وقف هذا الهجوم ومنع وقوع أي تصعيد".

وأضاف "إننا في المناقشات التي نجريها مع تركيا من جانب، ومع روسيا وإيران، اللتين تلعبان دورًا رئيسيًا في المنطقة ومع شركائنا الأوروبيين من الجانب الآخر، أشرنا إلى ضرورة زيادة الضغط على تركيا لكي توقف هذه العملية".

وأصدر ماكرون وميركل بيانًا مشتركًا في ختام لقائهما، أدانا فيه العدوان التركي، ودعا أنقرة إلى إعادة النظر في موقفها، معتبرين أن العمل العسكري أحادي الجانب بشمال شرقي سوريا يقوض تقدم التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تعتبر فرنسا وألمانيا وتركيا أطرافا فيه".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء المزمع أن يجمع أردوغان، بمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في وقت لاحق.

وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري؛ ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.