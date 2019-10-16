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طلب نادي الجونة تأجبل مباراته أمام إف سي مصر في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بسبب عدم تكافؤ الفرص بعد تأجيل لقاء القمة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 19 أكتوبر لأجل غير مسمي بسبب تعليمات أمنية.

وأكد نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنهم طلبوا رسميا من اتحاد الكرة تأجيل مباراة الجونة ونادي أف سي مصر بشكل رسمي.

وأرسل نادي الجونة خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تأجيل مباراة الفريق أمام اف سي مصر، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص وذلك بعد قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.