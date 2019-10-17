شرطة بيرو تزيل الحواجز من طريق منجم هائل للنحاس تديره شركة صينية

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة في بيرو رفعت اليوم الأربعاء معظم الحواجز على طريق يؤدي إلى واحد من أكبر مناجم تعدين النحاس في البلاد، بعدما سد محتجون الطريق لنحو شهر.

وكانت الحواجز منعت شركة "إم إم جي" الصينية من نقل مركزات النحاس من منجم "لاس بامباس"، مما هدد بتوقف الانتاج. وأعقب ذلك، إعلان الحكومة حالة طوارئ على أجزاء من الطريق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية البيروفية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجنود وهم يقيمون بإزالة جذع شجرة أعاق المرور على الطريق في "توشمبيفيلاس" بمنطقة "آنديان كوزكو".

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية "آندينا" أن العملية مضت على نحو وسلمي، في حين تحدثت تقارير أخرى عن وقوع مواجهات.