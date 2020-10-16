 حميد الشاعري يطرح أغنية «يا دنيا دواره»من ألبومه الجديد - بوابة الشروق
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حميد الشاعري يطرح أغنية «يا دنيا دواره»من ألبومه الجديد

ايمان محمود
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:29 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:29 م

طرح الفنان حميد الشاعري أمس الخميس أحدث أغنياته بعنوان "يا دنيا دواره"، بمشاركة المطرب يوسف.

الأغنية كلمات عنتر هلال، لحن فلكلور، وتوزيع حميد الشاعري.

وطرح الشاعري مؤخرا أغنية "ده اللي عليه الطلب"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج تميم.

والأغنية ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "أنا بابا"، والذي يضم 10 أغاني تعاون فيهم الشاعري مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغه، وعزيز الشافعي، ومحمد رحيم، وطارق عبدالجابر، وتوما، وغيرهم من الأسماء.


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