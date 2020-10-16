النيابة الفرنسية تفتح تحقيقا بعد العثور على رجل مقطوع الرأس بالقرب من باريس

قالت السلطات الفرنسية إن نيابة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً بعد العثور على رجل مقطوع الرأس بالقرب من العاصمة باريس.



وأوضحت الشرطة الفرنسية، حسبما أكدت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن مشتبهاً به في العملية تم إطلاق النار عليه عن طريق قوات إنفاذ القانون.



وذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية أن الرجل قطعت رأسه بالقرب من مدرسة في بلدة كونفلان سان أونورين شمال غرب العاصمة باريس حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي الفرنسي.



وأشارت "يورونيوز" إلى أن السلطات الفرنسية أطلقت النار على مشتبه به في بلدة إراجني المجاورة.



وأضافت وسائل إعلام فرنسية، بحسب "يورونيوز"، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قرر العودة فوراً إلى باريس بعد أن كان في رحلة خارجية.