الأزهر للفتوى يطلق حملة إلكترونية احتفالا بالمولد النبوي بعنوان «ولد الهدى»

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة للاحتفال والاحتفاء بمولد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه المناسبة العطرة العزيزة على قلب كل مسلم ومسلمة بباقة متنوعة من النشاطات الدعوية والتوعوية.

والحملة هي إلكترونية عبر صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: «#ولد_الهدى»، تُذكّر بسيرته صلى الله عليه وسلم، وتبين علو قدره ومنزلته، وكريم شمائله وفضائله.

كما يعتزم المركز، إطلاق برنامج مصور تحت عنوان: «#الأسوة_الحسنة»، يتحدث عن أخلاق المصطفى وتعاليمه السمحة؛ بما يحقق رفعة الأمة وسموها؛ أخلاقيًّا، وفكريًّا، وإطلاق بث حي للاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله، من داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوم الأربعاء القادم، على مدار ساعتين، وبحضور قيادات الأزهر الشريف.

وسينشر المركز، كتيب تعريفي بسيدنا رسول الله «ولد الهدى»، والذي يتناول: شمائله، وفضائله، ومكانته، وهديه، وحقوقه، ويحث جميع المسلمين على الاقتداء به واتباع سنته صلى الله عليه وسلم.