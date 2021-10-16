 فيديو.. وزيرة التضامن تثير ذهول منى الشاذلي في «لعبة الأفلام» - بوابة الشروق
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فيديو.. وزيرة التضامن تثير ذهول منى الشاذلي في «لعبة الأفلام»

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 3:39 ص | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 3:39 ص

أجرت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامجها "معكم" عبر شاشة "cbc"، "لعبة الأفلام" مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أفلام سينمائية تناولت جميعها قضية الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة.

وأثارت القباج، ذهول الشاذلي بإجاباتها السريعة والصحيحة للأسئلة التي وُجّهت إليها.

في سياق متصل، نبّهت الوزيرة إلى ضرورة الانتباه للزيادة السكانية، وقالت إن تعداد مصر سيصل إلى 150 مليون نسمة خلال السنوات العشرين المقبلة، إذا لم يتم التحكم في الزيادة السكانية.

وأوضحت أنّ أي تغيير في السلوكيات والأفكار تكون مهمة صعبة، معقّبة: "أنا عندي أبني عمارة ولا إني أغيّر سلوك شقة".

وأشارت إلى أنّ تغيير السلوكيات يبدأ بالأسر التي يمكن تُقلِّد بعضها بعضًا، وهو أمر اعتبرته جيدًا في المصريين، لكن المهم أن يكون التقليد في السلوكيات الإيجابية.

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