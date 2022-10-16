 استطلاع: ألمانيون مستعدون لدفع أسعار أعلى للحوم مقابل ضمان الرفق بالحيوان - بوابة الشروق
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استطلاع: ألمانيون مستعدون لدفع أسعار أعلى للحوم مقابل ضمان الرفق بالحيوان

(د ب أ)
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 10:27 ص

كشف استطلاع حديث أن أغلب المستهلكين بألمانيا مستعدون لدفع أسعار أعلى لشراء اللحوم مقابل ضمان الرفق بالحيوان في الحظائر.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 59% من الألمان مستعدون لذلك، فيما قال 23% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم غير مستعدين لذلك، وأحجم 17% عن ذكر أية تصريحات.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، يعتزم إدخال شعارات جديدة باللون الأبيض والأسود بوصفها علامة مميزة ملزمة على عبوات تغليف اللحوم بالمتاجر، يتم من خلالها توضيح الظروف القائمة في حظائر تربية الحيوانات.

يشار إلى أن استطلاع "يوجوف" شمل 2396 شخصا في ألمانيا تزيد أعمارهم على 18 عاما، وتم إجراؤه في 13 أكتوبر الجاري.


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